Milan Femminile Serie A Women, riparte il campionato: rossonere pronte a tornare in campo! C’è il Parma: tutte le informazioni in vista del match

Milan Femminile Serie A Women, riparte il campionato: rossonere pronte a tornare in campo contro il Parma nel weekend. Le informazioni

Dopo la pausa dedicata alla Supercoppa italiana, nel weekend riparte ufficialmente anche la Serie A Women. Tra le protagoniste del rientro in campo ci sarà il Milan Femminile, atteso sabato in trasferta contro il Parma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 12:30, in un match importante per le rossonere, chiamate a dare continuità al proprio percorso in campionato.

La sfida contro il Parma Women rappresenta un’occasione preziosa per il Milan, che vuole risalire la classifica e avvicinarsi ulteriormente alla zona alta. Le ducali, dal canto loro, cercheranno punti fondamentali per allontanarsi dalle ultime posizioni e rendere la trasferta insidiosa per le rossonere.

Il programma completo della 10ª giornata di Serie A Women

Sabato 17 gennaio

Parma-Milan – ore 12:30

– ore 12:30 Fiorentina Women-Genoa Women – ore 15:00

– ore 15:00 Napoli Women-Como Women – ore 18:00

Domenica 18 gennaio

Roma Women-Sassuolo Women – ore 12:30

– ore 12:30 Ternana Women-Lazio Women – ore 15:00

– ore 15:00 Inter Women-Juventus Women – ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)

La classifica dopo 9 giornate

In vetta alla classifica c’è la Roma con 22 punti, seguita da Juventus e Fiorentina a quota 17. Subito dietro Inter, Lazio e Como Women con 15, mentre Milan e Napoli Women inseguono a 13 punti. Chiudono Sassuolo (9), Parma (7), Genoa (6) e Ternana Women (4).

Per il Milan Femminile, la gara di Parma rappresenta un passaggio chiave per rimanere agganciato al gruppo di testa e rilanciare le proprie ambizioni in questa seconda parte di stagione.

