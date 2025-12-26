Milan Femminile, il 2026 si aprirà con la sfida al Parma: ecco i prossimi impegni delle rossonere

Milan Femminile, le rossonere di Bakker torneranno in campo il 17 gennaio contro il Parma: ecco tutti gli impegni

Il 2026 del calcio femminile prenderà il via ufficialmente dopo la sfida di Supercoppa tra Juventus e Roma. Attraverso il proprio sito, la FIGC ha reso noti i dettagli dei primi tre turni del nuovo anno per la Serie A Women Athora, confermando date e orari per il Milan e le sue avversarie.

Milan Femminile, il calendario delle rossonere

Il cammino del Milan nel girone d’andata si chiuderà con due sfide delicate. La prima partita dell’anno sarà Parma-Milan, in programma sabato 17 gennaio alle 12.30. Successivamente, per l’undicesima giornata, le rossonere scenderanno in campo domenica 25 gennaio (con l’intero turno spalmato su tre giorni, dal sabato al lunedì).

Il girone di ritorno inizierà invece domenica 1° febbraio. In questa dodicesima giornata, il Milan affronterà in casa il Genoa. La sfida godrà di una grande copertura mediatica, essendo stata selezionata per la trasmissione in diretta sia su RaiSport che su RaiPlay.

Tra gli altri match di rilievo del periodo, spiccano il derby d’Italia tra Inter e Juventus (domenica 18 gennaio) e il posticipo tra Fiorentina e Napoli che chiuderà il quadro lunedì 2 febbraio.