Milan femminile: oggi è il compleanno di Laura Fusetti

Milan femminile: oggi 8 ottobre 2020, Laura Fusetti compie 29 anni. La centrale difensiva di Segrate è alla terza stagione in rossonero

Oggi 8 ottobre 2020, Laura Fusetti compie 29 anni. Per la centrale difensiva di Segrate è il terzo compleanno in rossonero, diventata ormai bandiera del Milan femminile, apprezzata da Carolina Morace e successivamente da Maurizio Ganz per le sue doti balistiche, oltre a far innamorare i tifosi rossoneri per il grande cuore e temperanza che mostra in ogni partita.

Fusetti con la maglia del Diavolo sin ora ha realizzato una rete contro l’Hellas Verona, match conclusasi 2-0 nella stagione 2018/2019.