Milan Femminile, il messaggio social di Asllani dopo il derby 📸

Kosovare Asllani ha voluto affidare ai social un commento dopo il ko del Milan Femminile nel derby contro l’Inter:

Le delusioni fanno parte di questo gioco, sconfitta davvero dura da sopportare per noi e per i nostri tifosi. A volte non è proprio la tua giornata ma dobbiamo alzare la testa perché abbiamo ancora tanto da giocare