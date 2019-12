Milan femminile, la top 5 dei gol più belli del 2019 – VIDEO

Un anno da ricordare, di magie e di soddisfazioni. Il 2019 delle rossonere ci ha regalato gol indimenticabili, di rara bellezza. Dal tacco di Sandra Žigić contro il Sassuolo al destro di Dominika Čonč nel primo storico Derby giocato in Serie A Femminile.

Le emozioni del colpo di testa di Francesca Vitale all’ultimo respiro contro la Juventus al Brianteo, la punizione sempre contro le bianconere di Manuela Giugliano e la cavalcata di Valentina Giacinti contro la Roma. Tutti da vedere, tutti da applaudire.

Fonte: acmilan.com

👋🏻 Saying farewell to 2019 with five of the best goals from our Rossonere ❤⚫

👋🏻 Chiudiamo il 2019 delle rossonere con i loro gol più belli ❤⚫#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/hvmd2sz2I2

— AC Milan (@acmilan) December 29, 2019