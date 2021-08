La centrocampista del Milan Femminile Claudia Mauri è stata sottoposta a intervento chirurgico in artroscopia nella giornata di ieri

Claudia Mauri, centrocampista del Milan Femminile, è stata sottoposta ieri mattina a intervento chirurgico in artroscopia per permettere la pulizia cartilaginea del ginocchio sinistro. La classe ’92, come si legge sul comunicato ufficiale del club rossonero, inizierà il precorso riabilitativo al più presto.

Nella passata stagione la calciatrice è stata un jolly prezioso a disposizione di Maurizio Ganz: quando chiamata in causa è infatti sempre stata in grado di fornire buone prestazioni.