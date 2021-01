Milan femminile: Mauri jolly essenziale per Maurizio Ganz

Milan femminile: Claudia Mauri è indubbiamente il jolly di Maurizio Ganz. Senso di appartenenza, grinta, impegno e cattiveria

In questa stagione il Milan femminile ha dimostrato di avere a disposizione una rosa competitiva. Come per la Juventus di Rita Guarino, non esistono prime e seconde linee.

Maurizio Ganz è riuscito ad amalgamare tutto il gruppo, rendendolo affiatato e solido: nessuno è meno fondamentale, tutti hanno un’importanza ben precisa. Tra tutte Claudia Mauri, giunta lo scorso anno come punto interrogativo, viste le condizioni fisiche non così eccellenti e ora jolly vitale per il tecnico rossonero.

L’ex Riozzese, quando è chiamata all’opera, ha sempre inciso e regalato una prestazione di ottimo tasso tecnico-tattico. Domenica è stata protagonista di una performance sublime, recuperando tre palloni nel giro di cinque minuti e sfornando l’assist vincente per Valentina Giacinti, che è valso tre punti importantissimi per distaccare di otto lunghezze il Sassuolo in ottica Champions.