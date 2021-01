Milan femminile: domenica il Sassuolo in Coppa Italia, le probabili

Milan femminile: domenica le rossonere affronteranno il Sassuolo di Giampiero Piovani per i quarti di andata di Coppa Italia

Dopo aver battuto la Florentia San Gimignano 1-2 in campionato, per il Milan femminile è il momento di lanciarsi in Coppa Italia. Infatti, domenica 31 gennaio alle ore 14:30, le rossonere saranno ospiti del Sassuolo di Giampiero Piovani: gara di andata che si giocherà presso lo stadio Ricci.

Una sfida difficile da prendere con le pinze. Maurizio Ganz potrebbe optare per un breve turnover, ma in campo scenderà certamente la miglior formazione possibile: Simic sarebbe favorita su Grimshaw, identica cosa per Francesca Vitale al posto di Giorgia Spinelli.

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Jane, Boquete, Tucceri, Giacinti, Dowie.