Milan femminile, gli highlights del match contro la Florentia VIDEO

Vittoria in trasferta del Milan femminile in casa della Florentia per 2-1 grazie alla doppietta di Valentina Giacinti: ecco gli highlights del match disputato a San Gimignano.

Un successo che ha permesso alle rossonere di Maurizio Ganz di allungare in classifica sul Sassuolo e, al contempo, di restare in scia della Juventus capolista.