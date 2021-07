Milan femminile: Giuliani presto rossonera insieme a Korenciova

Il Milan femminile è pronto a chiudere il colpo Laura Giuliani, portiere nelle scorse stagioni della Juventus. E Korenciova…

Il Milan femminile è pronto a chiudere un super colpo per il ruolo di portiere: Laura Giuliani, svincolata proveniente dalla Juventus.

Come vi abbiamo già raccontato in esclusiva (CLICCA QUI), l’arrivo della classe ’93 italiana non esclude Maria Korenciova. La slovacca è pronta a giocarsi un posto da titolare con l’azzurra. Certamente il reparto portieri più forte d’Italia e pronto per le due sfide di Uefa Women Champions League.