MN24 – Milan femminile: Korenciova potrebbe rimanere anche con Giuliani

Il Milan femminile domenica sfiderà la Roma nel match valido per la finale di Coppa Italia. Nel frattempo Elisabet Spina è già al lavoro per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione.

In porta, dopo i saluti a Vinovo contro l’Inter, arriverà Laura Giuliani, ormai ex Juventus. L’estremo difensore della Nazionale italiana, però, stando a quanto appreso da MilanNews24.com non esclude Maria Korenciova. Quest’ultima potrebbe rimanere al Vismara ancora per un’altra stagione. In dubbio il futuro di Alessia Piazza e Selena Babb.