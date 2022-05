Milan Femminile, Giuliani commenta la stagione rossonera – FOTO

Si è chiusa la Serie A Femminile. Laura Giuliani ha affidato ai social il commento sulla stagione delle rossonere

Si è chiusa la Serie A Femminile. Laura Giuliani ha affidato ai social il commento sulla stagione delle rossonere:

Un percorso fatto di alti e bassi che ci lascia un po’ l’amaro in bocca per alcune occasioni non sfruttate, ma che ci vedrà ripartire dalle certezze acquisite, insieme, pronte a tutto per raggiungere tutti i nostri nuovi obiettivi! 🔥

ORGOGLIOSA DI NOI ❤️🖤 pic.twitter.com/iVOekCKXBP — Laura Giuliani (@Laura1Giuliani) May 17, 2022

Un percorso fatto di alti e bassi che ci lascia un po’ l’amaro in bocca per alcune occasioni non sfruttate, ma che ci vedrà ripartire dalle certezze acquisite, insieme, pronte a tutto per raggiungere tutti i nostri nuovi obiettivi! ORGOGLIOSA DI NOI