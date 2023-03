Milan Femminile, Ganz: «Daremo battaglia fino alla fine»

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, ha parlato alla vigilia della gara contro la Roma. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv alla vigilia del match contro la Roma, Maurizio Ganz ha dichiarato:

«Sarà l’ennesimo scontro diretto. Ci aspetta una partita senza dubbio intensa, che metterà di fronte due squadre che vogliono i tre punti. Non sarà facile per noi, ma nemmeno per loro. Siamo il Milan e vogliamo dare battaglia fino alla fine».