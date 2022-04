Il Milan femminile è in campo contro l’Empoli femminile, le rossonere sono in campo con la nuova quarta maglia

Il Milan femminile è in campo contro l’Empoli femminile, per il match valido per la 19esima giornata di campionato.

Le rossonere sono in campo con la nuova quarta maglia realizzata da Puma in collaborazione con la streetwear label italiana NEMEN.