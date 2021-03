Milan femminile-Empoli: segui la cronaca testuale del match di questa mattina al Centro Sportivo Vismara su MN24 – LIVE

Alle ore 12:30 il Milan femminile si rilancia in campionato, dopo le ultime due sconfitte con Juventus e Inter (Coppa Italia). Le rossonere devono obbligatoriamente conquistare tre punti per tenere a distanza il Sassuolo in ottica secondo posto.

Milan femminile-Empoli, LIVE

FINISCE QUI! Il Milan batte l’Empoli e consolida la seconda posizione, decide Dowie su assist di Boquete!

90+1′ – Punizione pericolosissima per l’Empoli dal limite ma Glionna calcia di pochissimo fuori!

90′ – 4 minuti di recupero

86′ – Ci prova Grimshaw, appena entrata, ma il pallone si spegne sul fondo

81′ – Angolo per l’Empoli: sofferenza totale! Il Milan stringe i denti!

79′ – Incredibile palla gol sprecata da Giacinti, questa volta lanciata a rete da Boquete: medesimo risultato, para Cappelletti

77′ – Mauri si coordina dal limite e calcia, para Cappelletti

75′ – Occasionissima per il Milan! Giacinti lanciata a rete da Hasegawa si fa ipnotizzare il tiro da Cappelletti

70′ – Traversa dell’Empoli! Prugna dal limite scarica un siluro che colpisce il montante alto

65′ – Tiro di Hasegawa pallone di poco sul fondo!

63′ – GOOOOOOOAAAL DEL MILAN!!!! Boquete illumina per Dowie che entra in area e spedisce in rete il pallone! 1-0!

62′ – Gol annullato al Milan: sul tiro di Hasegawa, Dowie colpisce il pallone ed entra in rete, ma l’inglese è in fuorigioco

61′ – Ganz suona la carica, le rossonere stanno pian piano: Kulis mette in metto dalla sinistra ma nessuno colpisce il pallone

59′ – Bergamaschi prova a scodellare in mezzo ma Giacinti non può arrivarci, rimessa dal fondo per l’Empoli

56′ – Rossonere in avanti in cerca del vantaggio, Empoli molto attento

53′ – Glionna prova a fare tutto da sola, ma il Milan recupera

48′ – Grande occasione per il Milan: ottimo scambio tra Rizza-Hasegawa-Rizza, quest’ultima si presenta in area ma calcia tardi, recupera l’Empoli

46′ – Iniziata la ripresa!

Finisce il primo tempo!

45+1′ – Glionna si mette in proprio ma il suo sinistro è altissimo

45′ – 2 minuti di recupero

43′ – Apprensione per Boquete a terra per qualche minuto, si è temuto una ricaduta ma la spagnola rientra in campo

40′ – Giacinti prova il pallonetto, ma il pallone esce di un nulla a lato! Grande occasione Milan!

38′ – errore di Rizza e Vitale, Dumpig ha una grande chance ma calcia alto!

36′ – Buona azione dell’Empoli condotta da Glionna ma è brava Vitale a chiudere su Dumpig

33′ – Linea difensiva non corretta, Dompig ha un’altra occasione ma calcia male

28′ – sugli scudi Boquete e Hasegawa, entrambe non danno punti di riferimento all’Empoli

25′ – Che Milan! Rossonere sempre costantemente in attacco!

22′ – Squadre ora un po’ più lunghe: Dowie tenta la giocata personale, para Cappelletti

20′ – Prima occasione Empoli: errore di Rizza, Glionna serve Dompig che dal limite tenta il jolly ma è brava Korenciova a trattenere il pallone

19′ – Ancora Milan: Bergamaschi per la testa di Boquete, para Cappelletti

17′ – Altra grande occasione per il Milan! Fraseggio Boquete, Hasegawa e verticalizzazione per Bergamaschi che entra in area ma calcia troppo tardi, pallone intercettato

14′ – Buona azione delle rossonere: Hasegawa per Dowie che di testa non riesce a dare forza

10′ – Milan aggressivo in questi minuti, Empoli tutto dietro a difendere

7′ – CLAMOROSO DOPPIO PALO di Boquete, bravissima a girarsi in un fazzoletto e calciare a rete, sfortunatissima la spagnola!

3′ – Prima azione rossonera: Boquete per il colpo di testa di Dowie che non riesce a dare potenza e Cappelletti para!

1′ – Iniziata la gara!

Milan femminile-Empoli 1-0, tabellino

RETE: 63′ Dowie

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Agard, Fusetti, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Jane (73′ Mauri), Boquete (86′ Grimshaw), Rizza (49′ Kulis); Dowie (86′ Tucceri), Giacinti. A disposizione: Piazza, Rask, Grimshaw, Morleo, Tucceri, Tamborini, Coda. Allenatore: Ganz

Empoli (4-3-3): Cappelletti; Di Guglielmo, Knol, Dompig, Giastras; Bellucci, Prugna, Acuti; Morreale (65′ Miotto), Glionna, De Rita (46′ Cinotti [84′ Caloia]). A disposizione: Brscic, Caloia, Fedele, Toniolo, Iannazzo, Nicolini, Fabiano. Allenatore: Spugna

Arbitro: Perri

AMMONITA: Bellucci, Agard

Milan femminile-Empoli, la miglior giocatrice del match: Boquete

Assist a Dowie, doti balistiche impressionanti, la giocatrice in più delle rossonere oggi. Leader in tutti gli aspetti.