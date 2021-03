Milan femminile: domani sfida all’Empoli, probabili e dettagli

Domani il Milan femminile sfiderà l’Empoli nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A, ecco le ultime

Domani il Milan femminile sfiderà l’Empoli di Spugna nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Le rossonere vogliono riscattare le ultime due pesanti sconfitte tra campionato e Coppa Italia rispettivamente con Juventus e Inter. Le toscane giungono, invece, dalla vittoria casalinga contro il Pink Bari, ma nelle ultime dodici sfide ha sempre subito gol.

Maurizio Ganz spera di recuperare qualche tassello importante dall’infermeria. Jane dovrebbe tornare a disposizione, così come Spinelli. In dubbio la presenza di Veronica Boquete, alle prese anch’ella con un problema fisico e Dominika Conc, uscita anzitempo dalla sfida con l’Inter per un affaticamento. Ecco la probabile formazione rossonera:

Milan femminile (3-4-1-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Spinelli; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Tucceri; Hasegawa; Giacinti, Dowie.