Milan femminile: emergenza viola a centrocampo, i dettagli

Milan femminile: la Viola di Antonio Cincotta è in totale emergenza. Non solo Adami squalificata, out per coronavirus…

Domani il Milan femminile affronterà la Fiorentina nel match valido per la semifinale di Supercoppa italiana. Una gara secca decisiva per l’accesso alla finale, che si disputerà sempre a Chiavari il 10 gennaio.

Tra le file viola, oltre alla squalificata Adami, sarebbero out per coronavirus anche Breitner e Piemonte: due perdite molto pesanti per Antonio Cincotta (che non siederà in panchina, al suo posto Melani). A questo punto possibile cambio di modulo con Middag e Mascarello a centrocampo con tridente composto da Bonetti, Neto e l’americana Kim; unica punta Sabatino.

Fiorentina (4-2-3-1): Schroffenegger; Thøgersen, Tortelli, Quinn, Vigilucci; Mascarello, Middag; Bonetti, Neto, Kim; Sabatino.