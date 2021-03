Milan femminile: domenica la sfida all’Empoli, le ultime dal Vismara

Milan femminile: domenica le rossonere sfideranno l’Empoli di Spugna. Maurizio Ganz dovrebbe recuperare Jane, oltre che…

Domenica il Milan femminile affronterà l’Empoli di Spugna nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Le toscane giungono dal sofferto successo con il Pink Bari (3-1), mentre la formazione rossonera ha dovuto digerire due pesanti sconfitte rispettivamente con Juventus (campionato) e Inter (Coppa Italia).

Maurizio Ganz dovrebbe recuperare Refiloe Jane, out nelle ultime due sfide, oltre che a Veronica Boquete e Giorgia Spinelli: entrambe out per affaticamenti muscolari non gravi.