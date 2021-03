Milan femminile, domenica il big match Scudetto

L’avvicinamento al match di domenica si è composto sin qui di tanto lavoro sul campo per le ragazze di Mister Ganz. Reduci dal rotondo 6-1 ottenuto sul campo della Pink Sport Bari, le rossonere hanno lavorato con grande intensità in ogni seduta svolta al Vismara, consapevoli dell’importante posta in palio nella sfida di domenica. Un match di altissimo livello, contro un’avversaria che in tutta la stagione è stata sconfitta soltanto dal Lione pluri-Campione d’Europa in carica nei Sedicesimi di Finale di Champions League.

A ravvivare la giornata di giovedì per le rossonere, anche un gustoso fuori programma. Al termine della sessione di allenamento odierna, infatti, è seguito un brunch offerto dal nostro sponsor Fratelli Beretta, che nell’occasione ha fatto assaggiare alle ragazze le ultime novità Fratelli Beretta, tra cui il nuovo Tramezzino Più, che mette al centro l’eccellenza dei salumi Beretta.

Fonte: acmilan.com