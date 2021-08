Milan femminile: domani lo Zurigo, ecco la probabile formazione rossonera

Domani il Milan femminile affronterà lo Zurigo nel match valido per la fase preliminare di Uefa Women Champions League

Domani il Milan femminile affronterà lo Zurigo nel match valido per la fase preliminare di Uefa Women Champions League. Qualora le rossonere passassero il turno, andrebbero ad affrontare una tra Hoffeneim o Valur.

Maurizio Ganz è pronto a sfornare la miglior formazione possibile contro le svizzere ma deve fare i conti con qualche acciacco: Boquete è tornata ad allenarsi dopo l’assenza contro l’Atletico Madrid per un piccolo fastidio muscolare e solo domani si capirà se verrà inserita nella formazione titolare. Da valutare le condizioni di Codina, non al meglio. In avanti Giacinti e Thomas confermatissime. Ipotesi Longo per la trequarti solo in caso di forfait appunto di Boquete. Modulo confermato con un 3-4-1-2. Ecco la probabile:

Milan femminile (3-4-1-2): Giuliani; Fusetti, Agard, Arnadottir; Bergamaschi, Jane, Adami, Tucceri; Longo; Giacinti, Thomas.