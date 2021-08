Milan Femminile, la strada verso la fase a gironi nel dettaglio

Le ragazze di Maurizio Ganz affronteranno subito lo Zurigo. Per il Milan Femminile poi l’eventuale finale per accedere alla fase a gironi

La strada verso la fase a gironi di Champions League per il Milan Femminile non è semplice. Le ragazze di Maurizio Ganz affronteranno lo Zurigo, che nella prima giornata del campionato svizzero ha battuto le campionesse in carica del Servette, martedì 17 agosto alle ore 20.00. Il match sarà trasmesso in diretta sull’app ufficiale rossonera.

Per accedere alla fase a gironi Valentina Giacinti e compagne dovranno battere le elvetiche e qualificarsi alla finale del raggruppamento delle piazzate dove affronteranno la vincente tra le tedesche dell’Hoffenheim e le islandesi del Valur. Solo la vincitrice si qualificherà tra le migliori 32 squadre d’Europa. È prevista anche la finale per il terzo posto, utile quanto un’amichevole internazionale in quanto non garantirà alcuna possibilità di ripescaggio.