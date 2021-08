Milan Femminile, la gara di Champions contro lo Zurigo visibile sull’app

La prima partita assoluta nella storia del Milan Femminile in Champions League sarà visibile sull’app ufficiale del club

Martedì 17 agosto alle ore 20.00 andrà in scena il primo storico match in Champions League del Milan Femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz affronteranno lo Zurigo in Svizzera martedì 17 agosto alle ore 20.00. La gara, come comunicato dalla società, sarà trasmessa in diretta sull’app ufficiale del club.

In caso di successo le rossonere affronteranno la vincente della sfida tra le tedesche dell’Hoffenheim e le islandesi del Valur per un posto nella fase a gironi. La sconfitta porterebbe invece a un’inutile finale per il terzo posto nel raggruppamento contro la perdente dell’altra gara.