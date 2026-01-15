Milan femminile, Ijeh verso la cessione a gennaio: la probabile destinazione dell’attaccante svedese. L’affare sarà da record

Dopo un inizio di stagione ondivago Evelyn Ijeh potrebbe lasciare il Milan femminile nella sessione di gennaio.

L’attaccante svedese classe 2001, esplosa definitivamente con Bakker nella passata annata, sarebbe finita nel mirino di un club della NWSL – il campionato professionistico statunitense -, pronto ad acquistarla subito a titolo definitivo. Dovrebbe trattarsi della cessione più remunerativa nella storia del campionato.

La giocatrice piace anche in Spagna ma ad oggi gli USA sono la destinazione più probabile. Il Milan si appresta dunque a perdere una giocatrice importante, trattenuta faticosamente in estate. In questa prima parte di 2025/26 Ijeh ha messo a referto 4 gol e 2 assist. Da capire come il club rossonero intenderà sostituirla sul mercato.

