Coppa Italia Women, ecco data e ora della sfida tra Milan Femminile e Fiorentina: i dettagli

Coppa Italia Women, ufficializzata la data e l’ora della sfida dei quarti di finale tra Milan Femminile e Fiorentina

Dopo le emozioni degli ottavi di finale disputati lo scorso dicembre, la Coppa Italia Women è pronta a entrare nella sua fase più calda. La FIGC ha ufficializzato il calendario completo dei quarti di finale, un appuntamento imperdibile per gli appassionati che potranno seguire tutti i match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La corsa verso il trofeo ripartirà ufficialmente martedì 20 gennaio con il big match tra Milan e Fiorentina, calcio d’inizio fissato per le ore 18:00.

Il programma proseguirà mercoledì 21 gennaio con un doppio appuntamento: alle 18:00 la sfida tra Ternana Women e Inter, seguita dall’attesissimo derby della capitale Lazio-Roma alle ore 20:30. A chiudere il quadro delle gare d’andata sarà il confronto tra Napoli Women e Juventus, in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18:00. Saranno sfide cruciali per determinare chi potrà ipotecare il passaggio alle semifinali.

Coppa Italia Women, il ritorno: le sfide decisive per le semifinali

La settimana successiva sarà già tempo di verdetti definitivi. Mercoledì 28 gennaio, alle ore 18:00, si giocheranno in contemporanea Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, gare che promettono scintille per la posta in palio. Il tabellone dei quarti si completerà poi giovedì 29 gennaio con le ultime due sfide: Fiorentina-Milan alle 18:00 e il posticipo serale tra Juventus e Napoli Women alle 20:30.

L’attenzione è altissima, soprattutto per i club che vedono nella Coppa Italia un obiettivo primario della stagione. Con la copertura televisiva integrale, il movimento femminile si prepara a vivere otto giorni di grande calcio, dove tattica, agonismo e talento saranno protagonisti assoluti. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire chi si aggiudicherà un posto tra le magnifiche quattro della competizione.