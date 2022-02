Milan Femminile, Boureille: «Vi spiego in che ruolo gioco»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo acquisto del Milan Femminile, Celeste Boureille, si è presentata ai microfoni di Milan Tv.

Il neo acquisto del Milan Femminile, Celeste Boureille, si è presentata ai microfoni di Milan Tv.

RUOLO – «Mi reputo una centrocampista, ma sono una giocatrice versatile, e cerco di giocare dove serva alla squadra. Giocherò in qualsiasi ruolo possa essere d’aiuto. So che questa è una squadra con una mentalità offensiva, quindi spero di dare un mano in fase di attacco ma anche in difesa e nelle transizioni»