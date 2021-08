Milan femminile, Bergamaschi: «Abbiamo ritmi da Champions»

Valentina Bergamaschi, centrocampista del Milan femminile, ha rilasciato una breve dichiarazione nel post partita contro l’Atletico

Sul match: «Abbiamo affrontato una delle squadre più forti in Europa. Abbiamo imparato a giocare sui loro ritmi. Grande vittoria di squadra».

Sul clima spogliatoio prima dell’Atletico: «Ci siamo dette che non era una semplice amichevole ma una gara fondamentale per la prepazione al match di martedì prossimo. Abbiamo provato nuovi schemi di gioco. Siamo pronte per la Champions e il campionato».