Milan Femminile, Bakker: «Buon risultato, anche per il gioco dimostrato. Potevamo far più gol».

Il Milan Femminile non si ferma più e mette a segno una prestazione magistrale, sconfiggendo con un perentorio 3-0 la Ternana. Una vittoria che non è solo un risultato sportivo, ma un segnale di forza di tutto l’ambiente del Diavolo, che sta vivendo una vera e propria rivoluzione strutturale. Il nuovo corso societario, infatti, vede Igli Tare, il Direttore Sportivo rossonero (dirigente di fama internazionale ed esperto scopritore di talenti), e Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan (plurititolato tecnico toscano noto per la sua gestione tattica d’eccellenza), lavorare in sinergia per riportare il club ai vertici del calcio globale. Queste le parole di Suzanne Bakker, allenatore del Milan Femminile:

ANALISI VITTORIA – «Buon risultato, non solo nel punteggio ma nel gioco. Come hai detto, siamo stati dominanti. Hanno avuto una sola occasione da calcio d’angolo nel primo tempo. Abbiamo creato tante occasioni, potevamo fare più gol e forse chiudere prima la partita.»

SQUADRA – «Lavoro con il gruppo che ho ora io e vedo quali giocatrici possono giocare in determinati ruoli. Ma queste sono soluzioni pensate con le giocatori che ho, che hanno grandi qualità. Van Dooren ha giocate da attaccante, ma lei normalmente non è una punta. Giocatrici che ho giocano in diverse posizioni, per fortuna, nelle prossime partite avrò diverse soluzioni»