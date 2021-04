Milan femminile, ag. Rinaldi: «Ecco cosa le manca per tornare al top»

Milan femminile: abbiamo intervistato in esclusiva l’agente di Salvatori Rinaldi, ecco le parole sull’attaccante rossonero

La redazione MilanNews24.com ha intervistato in esclusiva l’agente di Salvatori Rinaldi, attaccante del Milan femminile, ecco le sue parole:

«Deborah è una calciatrice da campo, vive questo sport in modo diretto. È pienamente recuperata, motivata ed ha chiaro il proprio obiettivo e percorso. Ha avuto qualche difficoltà e sfortuna in questa stagione, ma sempre, quando chiamata in causa, ha dimostrato di valere la maglia ed il ruolo. Confido nelle ultime gare di questa stagione per rivederla con più minutaggio, e come per tutti gli attaccanti un goal l’aiuterebbe a ristabilirsi completamente».