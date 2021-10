Milan, evento di formazione all’educazione digital. Tutti i dettagli

Si è svolto oggi il primo evento di formazione all’educazione digital dedicato ai dipendenti del club del Milan

Evento importante in casa rossonera. In continuità con l’impegno preso alla firma del Manifesto per la Comunicazione non Ostile per lo Sport, si è tenuto a Casa Milan il primo evento di formazione all’educazione digital dedicato ai dipendenti del Club, organizzato in collaborazione con Parole Ostili, progetto sociale per la sensibilizzazione contro la violenza delle parole.

A renderlo noto è lo stesso club rossonero tramite un post pubblicato tramite i social.