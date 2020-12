Milan, essenza del calcio: la bellezza prima di tutto come un’opera d’arte, è la squadra che rispecchia le idee di Maldini, scuola Berlusconi

Milan, essenza del calcio: la bellezza prima di tutto come un’opera d’arte, è la squadra che rispecchia le idee di Maldini, scuola Berlusconi. L’ex presidente rossonero non è menzionato a caso, la squadra di oggi rispecchia molto le sue idee di base, grazie a Maldini, cresciuto in un’epoca in cui i colori rossoneri venivano accostasti alla bellezza, al divertimento, al puro spirito libero e felice che è poi la vera essenza del calcio.

VINCERE NON È L’UNICA COSA CHE CONTA- Se il Milan dovesse vincere lo scudetto sarebbe ovviamente l’apoteosi e lo stravolgimento di ogni logica e di ogni ragionamento dentro agli schemi. La squadra di quest’anno vive fuori dagli schemi e proprio per questo, oltre a vincere, diverte e gioca bene, è facile pensare che al di là della crescita, il tifoso a questo punto potrebbe ritenersi soddisfatto per lo spettacolo visto in campo, oltre che per il primo posto in classifica.

MALDINI LO SA- Vincere non è l’unica cosa che conta, sicuramente è bello ma farlo senza divertirsi, senza rendere onore alla bellezza e all’essenza del calcio stesso non sarebbe la stessa cosa. Maldini lo sa e creare una squadra così per lui era solo nell’ordine delle cose.

RESTARE NELLA MEMORIA- La memoria storica del tifoso rossonero si rifà senza ombra di dubbio al Milan di Sacchi e Berlusconi, una squadra capace di cambiare il modo di giocare a calcio, capace di fare innamorare i più piccoli e portare gioia ai più grandi in tutto il mondo. La bellezza dell’arte unita alle vittorie, un binomio straordinario capace di imprimere nella memoria dei più, un qualcosa di indelebile e di far si che quel tipo di gioca sia preso da esempio per le generazioni future. Il Milan di oggi si avvicina molto a questa idea di calcio, se poi arrivasse anche a vincere allora sarebbe leggenda.