È in corso Milan Empoli, i rossoneri sono passati in vantaggio grazie al gol di Kalulu. Ibrahimovic dalla panchina…

È in corso Milan Empoli, i rossoneri sono passati in vantaggio grazie al gol di Kalulu. Ibrahimovic non manca di far sentire la sua leadership anche dalla panchina

Lo svedese subito dopo il gol del francese si è rivolto alla difesa: «restart». Giusto per mantenere alta la concentrazione