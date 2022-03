Milan Empoli, rossoneri a caccia della solidità difensiva: il dato sui clean sheet

Continuità di risultati e solidità difensiva, in vista di Milan Empoli questo è quello che mister Stefano Pioli chiede alla sua squadra

Continuità di risultati e solidità difensiva, in vista di Milan Empoli questo è quello che mister Stefano Pioli chiede alla sua squadra. Dal sito ufficiale del club rossonero, il dato sui clean sheet:

«Dopo il successo per 1-0 sul Napoli nell’ultimo turno di campionato, il Milan potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la seconda volta in stagione. Il precedente risale a inizio dicembre, con il 3-0 sul campo del Genoa seguito dal 2-0 sulla Salernitana».