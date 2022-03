Milan Empoli, Pioli contro Andreazzoli: c’è una cosa che li accomuna

Domani sera il Milan sfida l’Empoli: testa a testa tra i due allenatori, Pioli e Andreazzoli. C’è un dato che li accomuna

MARZO AL “TOP” PER AMBEDUE GLI ALLENATORI – Marzo al top per le squadre di Pioli: 1,68 la media punti/partita con score formato da 28 vittorie, 22 pareggi e 13 sconfitte in 63 partite giocate. Marzo mese d’oro anche per Andreazzoli: 1,77 la sua media punti-partita, frutto di un bilancio formato da 10 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte in 18 gare disputate.