Milan Empoli, Morata recuperato e pronto a tornare titolare! La scelta su Abraham e Camarda

Milan Empoli, Paulo Fonseca recupera Alvaro Morata dopo la squalifica in Champions League: sarà titolare a San Siro

Dopo la sofferta vittoria contro lo Slovan Bratislava, il Milan è ora concentrato sulla sfida di campionato contro l’Empoli.

Paulo Fonseca può tornare a contare su Alvaro Morata per la sfida di sabato alle 18 contro l’Empoli a San Siro. Dopo lo stop forzato in Champions per squalifica, l’attaccante del Milan tornerà a guidare il reparto offensivo rossonero con Abraham e Camarda che si accomoderanno in panchina.