Milan Empoli, Giroud cerca una prima volta: l’obiettivo del francese

In Milan Empoli, Stefano Pioli si affiderà a Olivier Giroud che in cerca di una prima volta nel campionato in corso. Come riporta il sito ufficiale dei rossoneri:

«Contro l’Empoli Olivier Giroud cercherà di andare a segno in due presenze consecutive in Serie A per la prima volta in stagione. L’attaccante francese – attualmente a 8 gol in campionato – potrebbe diventare il terzo giocatore del suo paese in grado di raggiungere la doppia cifra di marcature con il Milan in un singolo torneo di Serie A, dopo Jean-Pierre Papin (13 reti nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2014/15)».