Milan, ecco Diaz: nel frattempo Maldini lavora per un altro giocatore

Ieri è stato ufficializzato il ritorno di Brahim Diaz in prestito biennale. Con lo spagnolo salgono a 62 i milioni investiti dal Milan in questa campagna acquisti. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero lavorando per portare in rossonero Vlasic, giocatore del CSKA Mosca. Il croato vorrebbe giocare con i rossoneri nella prossima stagione.