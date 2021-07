A Brahim Diaz la numero dieci, Calhanoglu è un lontano ricordo

Il Milan ha deciso di assegnare la maglia numero dieci a Brahim Diaz. Non è stato un semplice gesto per convincere il giocatore ad accettare i rossoneri

Il Milan ha deciso di assegnare la maglia numero dieci a Brahim Diaz. Non è stato un semplice gesto per convincere il giocatore ad accettare i rossoneri, bensì una ricompensa per aver fortemente voluto tornare a Milano anzichè giocarsi le carte a Madrid.

Calhanoglu è un lontano ricordo e con esso il “tradimento” portato avanti poche settimane fa. Si riparte da giocatori con la voglia di fare bene in rossonero.