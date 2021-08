Milan, ecco come potrebbe giocare alla prima di campionato

Il Milan della prossima stagione prende forma, modellato dai primi allenamenti di Pioli e dai colpi di mercato. Ecco come giocherebbe ad oggi

Il Milan della prossima stagione prende forma, modellato dai primi allenamenti di Pioli e dai colpi di mercato. Considerando la condizione di alcuni giocatori e i potenziali arrivi nelle prossime settimane, possiamo già ipotizzare quale potrebbe essere la formazione contro la Sampdoria nella prima gara.

Kjaer potrebbe essere in ritardo di condizione causa Europei, Ibrahimovic non dovrebbe essere ancora al 100%. Il nuovo trequartista (chiunque esso sia), arriverebbe in ritardo rispetto a Brahim Diaz, già integrato negli schemi di Pioli. Ecco il probabile 11:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic, Giroud.