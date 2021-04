Milan, tre le sufficienze piene. Il resto lascia ancora perplessità

Milan, due le sufficienze piene secondo Repubblica di questa mattina, a pieni voti soltanto una parte della difesa, il resto è da rivedere

DONNARUMMA E TOMORI- Incolpevole sul goal subito, il portiere rossonero porta a casa un bel 6,5, mentre Tomori si difende con lo stesso voto, mostrando a tutti l’altra faccia di un Milan che quando non è distratto sa fare grandi cose anche in fase di impostazione. 6,5 anche per Kjaer, voto meritato e nessuna responsabilità sul goal subito.