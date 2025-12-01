Milan, la difesa torna d’acciaio: sono sette i clean sheet. Il lavoro dei difensori e i meriti di Allegri

Milan, la difesa torna a essere una garanzia. I numeri e il lavoro dei difensori. Sui meriti di Allegri invece…

Il primo posto in classifica del Milan è indubbiamente supportato dalla ritrovata solidità difensiva, un cambiamento radicale rispetto alla stagione precedente. Nonostante gli interpreti siano gli stessi – Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic – il terzetto, un tempo incline all’errore, è ora un vero e proprio muro. I numeri della Difesa Milan sono impressionanti: la squadra ha mantenuto la porta inviolata per sette partite su tredici giornate, un dato che non si registrava in Serie A addirittura dalla stagione 2006-2007.

La Gazzetta dello Sport analizza il rendimento trasformato dei tre difensori. Gabbia è diventato una sicurezza non solo in marcatura, ma anche nella guida del reparto. Tomori e Pavlovic hanno eliminato le amnesie passate, giocando ora con estrema concentrazione.

Milan, i Meriti di Allegri e l’Impatto di Maignan

La rinascita della Difesa Milan non sarebbe completa senza il contributo di Mike Maignan, tornato a livelli altissimi e autore di parate decisive, come i rigori neutralizzati a Dybala e Calhanoglu. Tuttavia, gran parte del merito va attribuita a Max Allegri. Oltre ad aver lavorato sulla mentalità dei giocatori, il tecnico livornese ha trasmesso una chiara consapevolezza tattica, garantendo che tutti i reparti contribuiscano alla fase difensiva. Allegri aveva fissato l’obiettivo di subire pochi gol per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Visti i numeri e i risultati, la strada intrapresa è quella giusta, sebbene la stagione sia ancora molto lunga.