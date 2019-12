Milan, da oggi tutti in campo: testa alla Sampdoria in attesa di Ibra

Milan, oggi si torna in campo per preparare la gara del 6 Gennaio contro la Sampdoria, chiaramente in attesa dello sbarco di Ibrahimovic

Milan alla grande in queste ultime ore, la notizia dell’acquisto di Ibra crea elettricità ed emozione, intanto oggi riprenderanno gli allenamenti in vista della gara con la Sampdoria.

SAMPDORIA- Lunedì 6 Gennaio, si riparte con la sfida ai blucerchiati, per l’occasione Ibra potrebbe andare in panchina oppure stupire tutti con un posto da titolare, anche se molto difficile per via della scarsa preparazione.