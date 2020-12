Milan, da Brahim Diaz a Romagnoli: ecco da chi aspettarsi di più nel 2021

Anche in un anno molto positivo, il Milan presenta alcuni elementi che possono fare decisamente meglio nel 2021

Il Milan entra nel 2021 con il morale a mille per il primo posto in classifica. Tanti giocatori che hanno dimostrato anche più di quello che si aspettava, ma anche alcuni che nell’anno nuovo dovranno far vedere qualcosa di più.

Il primo nome è certamente Brahim Diaz. Lo spagnolo ha mostrato il suo talento a sprazzi, specialmente in Europa League (dove ha segnato 3 gol), ma la sensazione è che in contesti più impegnativi vada in difficoltà ed infatti in Serie A non ha convinto al massimo. Anche Romagnoli deve sicuramente ritrovare la leadership degli anni scorsi, forse coperta dalla presenza di Kjaer, senza cui va in difficoltà troppo facilmente. Infine Rebic, su cui a dire il vero non ci si può lamentare per impegno e prestazioni. Il gol è finalmente arrivato e la speranza per Pioli è che non sia l’ultimo.