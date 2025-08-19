Connect with us

Milan news 24

Published

41 minuti ago

on

By

Modric

Milan Cremonese, Sky o DAZN? Come seguire in TV e Streaming l’esordio in Serie A. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

I tifosi del Milan si preparano a vivere l’emozione della prima giornata di Serie A 2025/2026. L’esordio stagionale, che segna anche il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, vedrà i rossoneri scendere in campo a San Siro per affrontare la Cremonese. Un match atteso non solo per il valore dei tre punti, ma anche per osservare le prime indicazioni sulla squadra rinnovata e le tattiche del nuovo (vecchio) allenatore.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 agosto 2025, alle ore 20:45, un orario serale che garantisce una cornice di pubblico e un’atmosfera speciale. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite di Serie A per la stagione in corso.

Per vedere il match, sarà necessario essere in possesso di un abbonamento attivo a DAZN. Gli abbonati potranno seguire l’incontro in diretta streaming attraverso l’app dedicata, disponibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui smart TV, smartphone, tablet, console di gioco come PlayStation e Xbox, e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. È anche possibile accedere al servizio direttamente dal sito web ufficiale di DAZN, utilizzando un qualsiasi browser.

Per chi non fosse abbonato a DAZN, il match sarà visibile anche su canali dedicati di Sky e NOW TV, in quanto la partita è stata selezionata come parte dei match in co-esclusiva tra le due piattaforme. Questo garantisce un’opzione aggiuntiva per i tifosi che preferiscono la visione satellitare o tramite un’altra piattaforma di streaming. Indipendentemente dalla scelta, l’importante è assicurarsi una connessione internet stabile e veloce per godere dello spettacolo senza interruzioni.

