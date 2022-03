Milan, corsa scudetto: in caso di arrivo in volata la classifica avulsa sorride ai rossoneri

L’ipotesi di un arrivo in volata, con il traguardo raggiunto a pari punti, non sarebbe così strana. In quel caso, sarebbe il Milan ad essere avvantaggiato

L’ipotesi di un arrivo in volata, con il traguardo raggiunto a pari punti, non sarebbe così strana. In quel caso, sarebbe il Milan ad essere avvantaggiato.

I rossoneri, infatti, sono primi nella classifica avulsa a quattro, con Napoli, Inter e Juve. A riassumere la situazione è Gazzetta.it: «Considerando invece la classifica avulsa con tutte e quattro le squadre coinvolte, comanda il Milan con 9 punti, poi Napoli 8, Inter 6 e Juve 4. L’unico scontro diretto mancante è Juve-Inter, con i nerazzurri che potrebbero agguantare il Diavolo. In quel caso, si procederebbe a considerare la differenza reti nell’ambito degli scontri diretti fra le quattro squadre coinvolte. Un dato, quindi ancora tutto da scrivere. Infine, valutiamo ancora un’opzione: se il campionato dovesse concludersi con un arrivo a pari merito tra Milan, Inter e Napoli, il titolo andrebbe ai rossoneri (rispettivamente 7, 5 e 4 punti)».