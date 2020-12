Milan, contro il Benevento tocca a Dalot: fin’ora non ha convinto del tutto

Stefano Pioli deve fare i conti con la squalifica di Theo Hernandez. Per la gara con il Benevento tocca dunque a Diogo Dalot

Altra chance, questa volta obbligata, per Diogo Dalot. Il portoghese sarà con tutta probabilità il sostituto di Theo Hernandez, squalificato, per il match contro il Benevento. Un’occasione che non può assolutamente sbagliare.

Fino ad ora l’ex Manchester United ha giocato tutto il girone di Europa League da titolare, segnando un gol contro lo Sparta Praga e fornendo due assist. Nonostante ciò, Pioli non gli ha mai dato tantissimo spazio in campionato. Solo una presenza per lui, contro il Genoa il 16 dicembre, gara in cui tra l’altro non ha brillato particolarmente. Che stia soffrendo il vivere all’ombra di Theo Hernandez?