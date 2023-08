Chukwueze punta in alto: «Voglio vincere qualcosa, sia…». Il nuovo acquisto rossonero spiega le sue alte ambizioni

In conferenza stampa, il nuovo acquisto del Milan Samuel Chukwueze ha parlato dei suoi obiettivi in maglia rossonera. Di seguito le sue dichiarazioni:

AFFERMARSI IN EUROPA – «È per questo che sono venuto qua. Non sono venuto qua per guardare, mangiare, guadagnare soldi, ma per vincere dei trofei. Il mio lavoro è giocare a calcio, scrivere il mio nome nella storia del Milan. Così in futuro qualcuno potrà dire che Samu Chukwueze è stato nel Milan. Non posso venire qui e non vincere niente. Voglio vincere qualcosa, che sia Scudetto, Champions o Coppa Italia».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA!