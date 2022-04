Milan, comunicato ufficiale: ecco il nuovo flagship store

Milan, comunicato ufficiale del club rossonero: ecco il nuovo flagship store ufficiale su Tmall

AC Milan ha ufficialmente lanciato oggi il proprio flagship store ufficiale su Tmall, la più grande piattaforma per la vendita al dettaglio online del mercato cinese.

Attraverso la piattaforma mobile o il sito internet dedicato, i tifosi rossoneri potranno acquistare il merchandising ufficiale del Club in sicurezza e comodità, potendo scegliere anche tra gli articoli sviluppati congiuntamente ai partner autorizzati e prodotti Hero quali le maglie della collezione vintage 1996 e la Home e Fourth Jersey 2021/22. Inoltre, testimoniando ulteriormente l’impegno di AC Milan nel proporsi come brand innovativo dentro e fuori dal rettangolo di gioco, la collaborazione con Tmall permetterà al Club di sviluppare prodotti in linea con le abitudini di consumo dominanti nel mercato cinese, come l’esclusiva collezione mono-branded già in vendita sul nuovo flagship store ufficiale del Milan.

Tmall, parte del gruppo Alibaba, diventa per il Club rossonero il suo sesto store online ufficiale in Cina, a conferma della grande attenzione riservata a un territorio in cui può vantare oltre 146 milioni di fan e nel quale, secondo un recente studio della società di ricerca e analisi di mercato YouGov, si attesta come brand calcistico italiano più apprezzato.

Un risultato possibile soprattutto grazie alla forte presenza sia digitale che fisica di AC Milan in Cina. Il Club, oltre a poter contare su vari fan club locali dislocati per il paese, è infatti attivo con ben otto diversi canali social ufficiali sulle piattaforme dedicate al pubblico cinese ed è presente con un ufficio internazionale a Shanghai e con un presidio delle proprie Academy internazionali a Shenzhen.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer rossonero, ha commentato: “Attraverso l’apertura di questo nuovo canale d’acquisto online, AC Milan porta ai tantissimi fan rossoneri in Cina una customer experience d’eccellenza, sempre più diversificata e allineata alle loro abitudini e necessità”.

Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Alibaba Group Southern Europe, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto ad AC Milan, una delle squadre di calcio più amate e di successo al mondo, sul nostro marketplace Tmall. Questo permetterà ai tanti tifosi rossoneri cinesi di vivere la loro squadra del cuore più da vicino attraverso un’esperienza di shopping unica arricchita dalle più recenti innovazioni digitali”.