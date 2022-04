Milan, Compagnoni: «Mercato? Con la nuova proprietà arriveranno…». Le parole del giornalista a Sky Sport

Le parole di Maurizio Compagnoni sul Milan e sulla nuova proprietà. Così il giornalista a Sky Sport.

«Ibra farebbe molto comodo a Pioli sia a livello tecnico che della personalità. Il Milan ha le due prime punte che hanno anni in due, Saelemakers non è un goleador e Diaz va a corrente alternata. Immaginate il Milan con due attaccanti forti in più. La prima punta rossonera che ha fatto più gol è Giroud con 8 gol, se prendi una punta da 20-25 gol gli orizzonti cambiano. Io credo che la nuova società andrà a cercare quel tipo di giocatore sul mercato. Io vedo il Milan del prossimo anno con almeno due giocatori offensivi nuovi, anzi direi tre: attaccante esterno di destra, trequartista e prima punta.»