Condividi via email

Milan Como, Conceicao fa il punto su alcune esclusioni eccellenti: «Il motivo è questo». Le sue recenti dichiarazioni

A pochi minuti dal termine del match del Milan disputato e vinto contro il Como Sergio Conceicao ha fatto il punto su alcune delle sue scelte a DAZN.

SULLE SCELTE – «Fofana ci sono periodi in cui uno deve rifiatare un po’. Qualsiasi giocatore che entra lo fa per dare qualcosa alla squadra. Questo vuol dire che c’è un bel gruppo e sono contento. Tammy è entrato molto bene, ho visto Leao stanco per questo ho spostato Joao a sinistra. Loftus ci ha aiutato grazie al suo fisico e alla sua tecnica negli ultimi minuti».