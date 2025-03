Conceicao a DAZN: «Potevamo fare anche più di 2 gol. Vi spiego il perché di alcune scelte»

Condividi via email

Nel post partita di Milan-Como, 29esima giornata di Serie A, vinta 2-1 dai rossoneri, ai microfoni di DAZN è intervenuto Sergio Conceicao. Queste le sue parole:

REIJNDERS: «Fa bene ovunque, è un giocatore intelligente. Lui e Pulisic sono sempre là, non scendono mai di livello»

SULLA PARTITA: «La mia è l’esultanza di un allenatore che ha visto la squadra sbagliare qualche gol, essere troppo bassa. All’intervallo abbiamo parlato e abbiamo ricominciato a fare le cose che avevamo preparato su questa partita. Non è stata una bella partita, ma competitiva, l’abbiamo vinta con merito».

SULLA RIMONTA: «Non era facile, perdevamo 0-1 e c’era davanti una squadra che sa quello che fa ed è molto ben preparata. Noi abbiamo iniziato a fare con più insistenza quello che avevamo preparato. Abbiamo fatto 2 gol e potevamo farne anche di più».

SULLE SCELTE: «Fofana ci sono periodi in cui uno deve rifiatare un po’. Qualsiasi giocatore che entra lo fa per dare qualcosa alla squadra. Questo vuol dire che c’è un bel gruppo e sono contento. Tammy è entrato molto bene, ho visto Leao stanco per questo ho spostato Joao a sinistra. Loftus ci ha aiutato grazie al suo fisico e alla sua tecnica negli ultimi minuti».

SU GIMENEZ: «Sta lavorando lo vedo focalizzato su tutte le cose che facciamo con lui. In Italia non è facile con squadre organizzate, c’è un periodo normale di adattamento».